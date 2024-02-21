«Пропавшие без вести»: ВСУ лишились до тысячи боевиков при побеге из Авдеевки

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Как потери армии киевского режима скажутся на дальнейшем наборе в ряды армии Украины?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до тысячи боевиков при отступлении из Авдеевки. Предполагается, что часть из них попала в плен к ВС России, а другая — пропала без вести. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести», — говорится в публикации.

Газета назвала такой исход событий катастрофическим. Эти потери могут нанести удар по моральному духу армии Украины, который и без того не на высоком уровне находится после провала контрнаступления и смены высшего руководства. Из-за этого появляются проблемы с набором новых боевиков в войска киевского режима.

Также сообщается, что отступление ВСУ из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. Армия Украины не была готова к тому, как быстро набирает обороты наступление ВС России.

Освобождение Авдеевки

О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на Путина, что ВСУ пустились в бегство из Авдеевки еще до приказа отступать.