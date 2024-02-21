Глава крымских немцев Гемпель: договор с ФРГ от 1990 года нужно денонсировать

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov

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Подписывая его, страны скрепили себя готовностью не рассматривать себя в качестве противников. Однако этот договор не реализуется.

Документ, подписанный в 1990 году Германской Демократической Республикой (ГДР), ФРГ, Великобританией, Северной Ирландией, США, СССР и Францией о том, что народы этих стран живут в мире друг с другом, необходимо денонсировать, ведь он фактически не реализуется. Об этом заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.

«Договор „Об окончательном урегулировании в отношении Германии“ от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — сказал он.

Этот договор также известен как «Два плюс четыре». Германия игнорирует положения документа. По словам Гемпеля, предложение о денонсировании поддерживает вся немецкая община Крыма. Ее члены сожалеют, что не реализовались положения статьи седьмой договора.

«Родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — добавил он.

Подписывая этот договор, страны скрепили себя готовностью не рассматривать себя в качестве противников, а также построить отношения на доверии и сотрудничестве. Документ определял основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, объяснил Гемпель.

До этого Германии предрекли потерю статуса промышленной сверхдержавы. Сейчас власти страны остались наедине со своими проблемами, растущими как снежный ком, ведь США продолжают отдаляться от них. На этом фоне Германия испытывает дефицит инвестиций, теряет предприятия, которые банкротятся все чаще.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о сильном ударе по ФРГ из-за последствий конфликта на Украине. Берлин оперативно стал принимать меры для выправления ситуации, отметил он.