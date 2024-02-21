Свадьба по залету: Капаклы засветил округлившийся живот невесты

Фото: Instagram* / black_crown_official_

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Экс-участник «Дома-2» показал романтическое видео с отдыха с Татьяной Мусульбес.

Звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы засветил заметно округлившийся животик своей невесты Татьяны Мусульбес. Ей он недавно сделал предложение руки и сердца. И многие такое скорое событие связали с ее интересным положением.

Сейчас возлюбленные отдыхают в Индонезии. Именно там Капаклы преподнес Мусульбес помолвочное кольцо. Теперь пара наслаждается новым статусом — жениха и невесты. Кроме того, влюбленные на днях сходили в магазин одежды, а после зашли перекусить.

Все это время девушка была в наряде свободного кроя, хотя до этого всегда выбирала приталенные вещи. Скрыть округлившийся живот на этот раз ей не удалось. Как только брюнетка потянулась обнять избранника, положение стало очевидным.

Мусульбес и Капаклы начали встречаться, еще когда тот был женат на коллеге по «Дому-2»Марине Африкантовой. Их отношения от обманутой жены скрывали друзья, в числе которых была и подруга семьи Ирина Пинчук. Любовники пытались оправдаться, но получалось с переменным успехом. Так или иначе, они были вместе, а вскоре роман скрывать перестали.

Недавно звезды шоу, едва успевшие пережить скандальный развод Капаклы, расстались. Молодой человек откровенничал с поклонниками, публично прощался с избранницей, горевал, что счастье быстротечно и неуловимо. Говорил, что решение о разрыве принималось со слезами на глазах, желал Мусульбес счастья. Но спустя некоторое время стало известно о воссоединении. Фанаты обрадовались такому повороту событий, но нашлись и те, кто обвинил пару в пиаре.

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