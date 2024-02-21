Умер режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов

Фото: Из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Последние годы жизни кинодеятель тяжело болел и почти не выходил из дома.

Режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Он напомнил, что Самсонов в 80-е создавал оформление советскому телевидению, снял множество межпрограммных анимационных роликов. Кроме того, он стал первым, кто применил редкую технику — живопись на стекле.

Последние годы Самсонов сильно болел, пережил операцию по удалению опухоли, из дома почти не выходил. Капков виделся с коллегой в последний раз четыре года назад.

«Владимир Анатольевич жил в дачном поселке под Раменском, в крошечном деревянном домике. <…> Он уже никуда не выходил, даже на второй этаж не поднимался. <…> К счастью, родственники не забывали», — написал Капков в своем Telegram-канале.

Свои первые работы Самсонов снял на киностудии «Союзмультфильм». Среди них — «Старая игрушка», «В тридесятом веке» и «Мы с Джеком». Он также является автором заставки телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев.