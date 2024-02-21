Школьный вопрос: главное после совещания президента РФ по программе капремонта школ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо создавать современную образовательную среду.

А чуть ранее Владимир Путин провел совещание, посвященное программе капитального ремонта школ. Как сообщил министр образования, учебных учреждений, которые нуждаются в серьезном обновлении, оказалось гораздо больше, чем изначально закладывалось в документ.

По словам Сергея Кравцова, некоторые регионы занижали масштаб требующего капремонта школ. В связи с этим президент предложил продлить программу до 2030 года. С подробностями корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Это самое уникальное, что есть у нас в школе. Это — стол Пирогова. Благодаря нему, ученики нашей школы, а также дети со всего Крыма могут ознакомиться с внутренним строением человека.

Такого анатомического стола нет ни в одной школе и ни в одном вузе полуострова. Елизавета Кутвина с гордостью показывает кабинет медицины и физиологии человека. Гимназия после капитального ремонта совершено преобразилась.

Крымская гимназия-интернат для одаренных детей — уникальное образовательное учреждение. После капитального ремонта здесь не только полностью сменили коммуникации, поменяли фасад закупили оборудование, но и открыли центр « Импульс», который работает по модели федерального центра «Сириус».

Именно об этом директор школы и глава региона в режиме ВКС докладывали президенту на совещании по вопросу реализации капитального ремонта школ. Владимир Путин отметил необходимость не только восстановить кабинеты и классы, но и создавать современную образовательную среду во всех школах страны.