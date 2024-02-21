В США ему грозит 175 лет тюрьмы: суд в Лондоне поставит точку в деле Ассанжа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jay Shaw Baker; 5-tv.ru

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В Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в шпионаже. Однако его сторонники уверены — он не сделал ничего плохого, кроме того, что рассказал правду.

Многолетняя юридическая сага вокруг судьбы Джулиана Ассанжа вступила в решающую стадию. Сегодня Высокий суд Лондона продолжит заседание, по итогам которого будет решено, стоит ли экстрадировать в США основателя WikiLeaks, где его считают предателем.

В защиту журналиста на улицы британской столицы вышли тысячи людей. Их мнение выслушал корреспондент «Известий» Александр Коротков.

В Лондоне сегодня продолжится итоговое слушанье по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Высокий суд решит, смогут ли журналист и его защитники и дальше оспаривать предыдущее решение об экстрадиции в Штаты, или в этой долгой истории будет поставлена окончательная точка.

На первое заседание накануне Ассанж явиться не смог: не позволило здоровье, а вот его сторонников было столько, что яблоку негде упасть. Почти каждый держал в руках портрет основателя WikiLeaks и требовал немедленно прекратить его преследование.

Первой к людям обратилась Стелла — супруга Джулиана.

«Спасибо всем, кто пришел сюда поддержать Джулиана. Чем бы ни закончились слушания, прошу, не останавливайтесь. Будем стоять за Джулиана и за нас самих. И до тех пор, пока Джулиан не окажется на свободе», — заявила Стелла Ассанж.

Ее выступление получилось совсем коротким: торопилась на слушание. Но по пути туда она все же успела сделать еще одно заявление для прессы. Мужа, уверяет, ни в коем случае нельзя отдавать американцам.

«Просто нет возможности справедливого судебного разбирательства, если Джулиана экстрадируют в США. Нельзя этого делать. Он никогда не будет в безопасности. Соединенные Штаты планировали убить моего мужа», — прокомментировала она.

Известные политики обычно такие митинги игнорируют, но в этот раз туда пришел сам Джереми Корбин, в недавнем прошлом — лидер лейбористов. И тоже выступил с трибуны, напомнив, почему важно поддержать Ассанжа.

«Джулиан сейчас в тюрьме Белмарш, тюрьме максимальной строгости, это ужасное место, отвратительные условия, худший вид тюрем из тех, что где-либо существовали. Вы спросите, как он очутился в таком месте? Это произошло, потому что он рассказывал правду о том, что происходит в мире — о действиях США в Афганистане и Ираке, о жадности корпораций», — сообщил член Палаты общин Джереми Корбин.

В Белмарш Ассанж находится уже пятый год, до этого семь лет скрывался в посольстве Эквадора, то есть фактически журналист уже 12 лет в заточении. Но Американским властям этого мало, в Штатах австралийцу грозит тюремный срок в 175 лет за раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

«Ну, это совершенно очевидно, почему мы здесь… парень должен выйти из тюрьмы, не так ли? Знаете, на самом деле он не сделал ничего плохого, кроме того, что сказал правду. Он же не убил никого. И весь мир сейчас в ярости», — считает участник акции протеста Эндрю.

«Ассанж для нас и для меня — герой. Он сторонник правды, мира и справедливости», — поддержала его Садия Кокни.

До сих пор юристам основателя WikiLeaks не удалось смягчить даже условия содержания журналиста под стражей. Так что и шансы на то, что Высокий суд Лондона прислушается к аргументам защиты Ассанжа — близки к нулю.