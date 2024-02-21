Триколор над Авдеевкой: появились исторические кадры

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Как рассказал один из военнопленных боевиков, в последнее время на подкрепление в Авдеевку бросали всех, кого смогли выловить на улицах украинских городов.

А вот исторические кадры от Минобороны РФ. На них наши военнослужащие поднимают российский флаг над зданием городской администрации Авдеевки.

Как рассказали сами участники штурма города, с собой триколора у них не было, задачей бойцов была зачистка кварталов, но, когда они оказались у администрации — попросили командование прислать флаг. Его доставили бойцам по воздуху с помощью квадрокоптера.

Итоги операции по освобождению Авдеевки еще продолжают подводить. Украинское бегство из своего главного укрепрайона на Донбассе было настолько хаотичным, что, по оценке западных СМИ, в плену могли оказаться до тысячи боевиков.

Как рассказал один из военнопленных, в последнее время на подкрепление в Авдеевку бросали всех, кого смогли выловить на улицах украинских городов.