Восемь лет без профессора Снейпа: какие секреты хранил актер Алан Рикман

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Знаменитый артист скончался в 2016 году от онкологии. Сегодня ему исполнилось бы 78 лет. Каким его запомнили коллеги и близкие?

Известный на весь мир британский актер Алан Рикман умер в 2016 году. Он скончался в Лондоне в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Сегодня, 21 февраля, у него день рождения. Знаменитому артисту исполнилось бы 78 лет.

Наш профессор Снейп

Алан Рикман в роли профессора Снейпа. Фото: www.globallookpress.com / Heyday Films

Алан Рикман остается любимым актером нескольких поколений. Многим он известен как профессор Снейп из фильмов о Гарри Поттере. Пожалуй, это самый противоречивый персонаж трилогии. Зрителям он раскрывается только в последних частях картины. Многие до сих пор спорят, к какому герою его относить — отрицательному или положительному. Что ж, выбор в этом вопросе делает каждый сам за себя. Но очевидно одно, что Рикман со своей ролью справился успешно.

К своей работе актер относился всегда с трепетом и с большой ответственностью. Согласно отрывкам из его личного дневника, которые опубликовало издание The Guardian, актера посещала мысль уйти из кинопроекта о юном волшебнике. Но в итоге он принял решение остаться во франшизе, чтобы «довести до конца» историю своего персонажа.

«Наконец-то могу сказать „да“ пятой части „Гарри Поттера“. Аргумент, который в итоге выигрывал и помог принять решение, звучит так: „Доведи дело до конца. Это твоя история“», — писал он.

Разнообразная фильмография

Алан Рикман. Фото: Кадр из к/ф «Крепкий орешек 3: Возмездие», реж. Джон Мактирнан, 1995 г.

Стоит отметить, что Алан Рикман снимался и в других достойных внимания фильмах. Это «Творение Господне», «Крепкий орешек», «Версальный роман», «Догма», «Алиса в стране чудес», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Сын нобелевского лауреата», «Автостопом по галактике», «Английский цирюльник» и множество других.

Актер попробовал себя и в роли режиссера, сняв фильм «Зимний гость», который был отмечен двумя премиями на Венецианском кинофестивале. Также Рикман является лауреатом премий «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA, однако обладателем «Оскара» он так и не стал.

Каким был в жизни

Алан Рикман. Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

Близкие и коллеги Алана Рикмана отмечают, что в жизни он был довольно скромным человеком. С теплом о нем отзывается и Дэниэл Рэдклифф, сыгравший главную роль в фильмах про Гарри Поттера.

«Алан Рикман — несомненно один из величайших актеров, с которыми мне приходилось работать. В киноиндустрии очень мало людей, которые всегда готовы прийти на помощь. Алан был один из них. Мои знакомые, которые общались с Аланом гораздо дольше меня, всегда повторяли: «Если тебе понадобится помощь Алана, то в какой бы точке планеты он ни находился, как бы он ни был занят, он обязательно отменит все дела и приедет к тебе», — говорил Рэдклифф.

«Нет слов, чтобы выразить, насколько я потрясена и опустошена, узнав о смерти Алана Рикмана. Он был великолепным актером и замечательным человеком», — отмечала писательница Джоан Роулинг.

Алан Рикман. Фото: www.globallookpress.com / John Walton

Еще один актер Мэттью Льюис поделился в 2021 году трогательной историей об одном душевном разговоре с Рикманом. По его словам, это произошло на съемочной площадке «Поттера».

Исполнитель роли Невилла Долгопупса решил навестить Рикмана в последний день съемок финального фильма серии «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».

«Я пошел к его трейлеру и просто сказал: «Хотел сказать, что невероятно счастлив возможности работать с вами так долго. Я знаю, что мы не очень много общались, но это лишь потому, что я боялся. Но вы были прекрасны“», — говорил актер.

Алан Рикман в роли профессора Снейпа. Фото: www.globallookpress.com / KPA

Льюис отмечал, что за годы совместной работы Рикман не позволял себе повышать голос на коллег, относился ко всем юным актерам с уважением, как к равным.

«И он (Рикман. — Прим. ред.) такой: „Заходи“. Он поставил чайник, и мы выпили по чашке чая. Болтали о моей карьере», — рассказал актер.

Личная жизнь

Алан Рикман и Рима Хортон. Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Актер был женат на Риме Хортон, с которой познакомился еще в подростковом возрасте. Отношения пары завязались в 1965 году, однако они поженились лишь в 2012 году. Детей у пары так и не появилось.

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