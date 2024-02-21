Сплошная путаница: какие киноляпы нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

Фото: Кадр из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

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Советская комедийная мелодрама была впервые показана в 1985 году.

Почти 40 лет назад на экраны вышла комедийная мелодрама «Самая обаятельная и привлекательная» режиссера Геральда Бежанова. В фильме снялись Ирина Муравьева, Леонид Куравлев, Татьяна Васильева, Александр Абдулов, Лариса Удовиченко и многие другие актеры. С тех пор зрители десятки раз пересмотрели смешную киноленту, за это время нашлось немало забавных киноляпов. О них рассказало «РБК Life».

Внимание на воротник блузки Нади

Сюжет разворачивается вокруг сотрудницы конструкторского бюро Нади Клюевой. Она скромна и неприметна, мечтает обрести женское счастье. Однажды она встречается со школьной подругой Сусанной — модной, эффектной, уверенной в себе особой. Она занимается социологией и замужем за успешным музыкантом, поэтому решает помочь подруге наладить личную жизнь.

Так, в эпизоде, когда Надя выслушивает рассказ Ларисы Удовиченко в роли Люси Виноградовой о том, какие могут быть отношения, блузка у нее сначала аккуратно застегнута на все пуговицы, кроме самой верхней. В следующем кадре у Нади наступает обеденный перерыв, и она поспешила поиграть в теннис. В этот момент зрители могут увидеть, что блузка расстегнута уже на больше пуговиц. Да и цвет ее изменился. А после возвращения с обеденного перерыва блузка вновь застегнута почти на все пуговицы.

Фото: Кадр из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Кулон Нади

В ходе эпизодов с поеданием пирога, игрой в теннис, а затем заполнением анкеты, которые по сюжету ленты происходят в течение одного дня друг за другом, можно обнаружить, что на груди у Нади то появляется, то исчезает миниатюрный кулон.

Фото: Кадр из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Гена и автомат с газированной водой

Актер Владимир Носик в роли Геннадия в сцене с Татьяной Васильевой в роли Сусанны то и дело по-разному стоит возле автомата с газированной водой. Сначала спиной, в следующем кадре он уже прислонился к углу аппарата, поменяв положение на 90 градусов. А после вновь спиной.

Фото: Кадр из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Путаница с погодой

В сцене, где Надя вместе с Леонидом Куравлевым в роли Мишы Дятлова и Александром Абдуловым в роли Володи Смирнова едут в поезде в командировку, за окном зима, лежит снег. Однако на протяжении всего фильма зрители видят на улице осень с опавшей листвой.

Фото: Кадр из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Внезапно появившиеся наушники

Герой Абдулова в сцене с Михаилом Кокшеновым в роли Леши Пряхина ближе к концу фильма высказывает недовольство его некорректным поступком с билетами на концерт. В тот момент у Абдулова на шее нет наушников. А в следующем кадре они внезапно появляются. Прямо поверх рубашки. Смена плана — и вот уже и воротник рубахи небрежно расстегнут, а наушники оказались под воротом.

Фото: Кадр из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Цветы и ватман

Уже в конце фильма зрители могут заметить еще один киноляп. Куравлев вкладывает гвоздики в рулон ватмана бутонами к правой руке. Затем камера показывает, как герой встает со своего рабочего места, подходит к столу Нади и вытряхивает цветы на стол. Однако гвоздики вываливаются хоть и с той же стороны рулона, однако стеблями вперед, а не бутонами.

Фото: Кадр из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Геральд Бежанов, 1985 г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие киноляпы заметили в фильме «Москва слезам не верит».