Путин заявил о толерантности в РФ к людям нетрадиционной ориентации

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Глава государства принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Вряд ли стоит сомневаться, что в послании президента РФ Федеральному собранию будут обозначены задачи развития страны на ближайшие годы. Об этом же Владимир Путин говорил накануне на встрече с теми, чьи проекты уже помогли миллионам россиян, сделали их жизнь удобнее и лучше. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок все подробно расскажет в репортаже.

Студентка МГИМО из Италии Ирене Чеккини стала одной из участниц заседания форума «Сильные идеи для нового времени». Сейчас она заканчивает университет, готовится остаться в стране. И вот одна из причин, почему.

«Гомосексуализм, трансгендеры — это новые „ценности“. И люди, которые прекрасно понимают, что это нетрадиционные ценности, это не семейные ценности, они думают: „Где я могу чувствовать себя защищенным?“ А ответ на этот вопрос — это Россия», — говорит Чеккини.

«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут, взрослые люди, как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает, но что касается детей, я уже много раз говорил, детей не трогайте», — указал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нетрадиционные сексуальные увлечения вредят психике.