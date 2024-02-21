«Никому не нужна»: почему актриса Нелли Пшенная пропала с экранов

Фото: Кадр из сериала «Райские яблочки», 2008 г.

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Звезда «Гардемаринов» и «Служебного романа» в 2015 году пережила страшную трагедию.

Звезда «Гардемаринов» и «Служебного романа» Нелли Пшенная впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила премьеру фильма «Командир», где рассказала, почему пропала с экранов. Как объяснила изданию «Страсти» актриса, есть две причины — возраст и невостребованность.

«Почему не снимаюсь? По причине возраста. Видимо, потому что никому не нужна», — ответила знаменитость.

Стоит отметить, что сниматься в кино актриса прекратила в 2015 году. Тогда в ее жизни случилась трагедия — от онкологии скончалась дочка Евгения. Забота и воспитание внучек Полины и Анастасии легли на плечи Пшенной и ее бывшего мужа Алексея Шейнина. Они вложили немало сил в девочек. Внучки уже подросли, Анастасия намерена пойти по стопам бабушки и хочет поступать в театральный вуз. Однако жить отдельно девушки пока не планируют.

«Пока мы не хотим сепарироваться. Нам очень хорошо втроем», — рассказали внучки звезды.

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