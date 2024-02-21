США намерены ввести новые санкции против России 23 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Какие очередные ограничения разработали американские власти?

США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, который объявят 23 февраля. Об этом сообщил президент страны Джо Байден в беседе с журналистами.

Как до этого рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, санкции коснутся оборонно-промышленного комплекса РФ, а также источников доходов российской экономики. Как он отметил, ограничения будут направлены на «значительный спектр целей, которые США последовательно и усердно выявляли».

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

При этом Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что боевики ВСУ поблагодарили российских солдат в Авдеевке.