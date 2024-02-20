Город будет жить: Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Город почти десять лет находился под гнетом киевского режима. Какая судьба ждет практически полностью разрушенный населенный пункт?

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о дальнейших планах после освобождения Авдеевки. В комментарии журналисту 5-tv.ru Пушилин сообщил, что город будет восстанавливаться.

«Мы готовы работать. Мы проводили предварительные оценки и варианты развития ситуации. <…> Конечно, это наш город. Будем жить, будем строить, будем развиваться», — объяснил Пушилин.

Специалисты должны дать оценку — насколько разрушения серьезны. После этого будет принято решение, как именно и под какие задачи будет восстанавливаться, заново отстраиваться город. Например, целесообразно ли восстанавливать коксохимический завод, который является одним из крупнейших в Европе.

Также Денис Пушилин отметил, что освобождение Авдеевки сократило возможности ВСУ обстреливать Донецк и другие районы. Так близко подойти к населенному пункту украинские военные больше не могут, но при этом у противника остается возможность использования дальнобойного вооружения. Российские силы работают над тем, что отодвинуть националистов еще дальше от ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Город с 2014 года был одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований.