От Веры Алентовой до Чака Паланика: кто из известных людей родился 21 февраля

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Какие знаменитости сегодня будут задувать свечки на праздничном торте?

Сразу несколько знаменитых на весь мир артистов родились 21 февраля. Кого можно поздравить с праздником и пожелать крепкого здоровья — читайте в материале 5-tv.ru.

Вера Алентова

Вера Алентова. Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Известной актрисе Вере Алентовой исполняется сегодня 82 года. За свою карьеру она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. Среди самых известных — «Москва слезам не верит», «Зависть богов» и «Ширли-мырли».

Алентова состояла в браке с коллегой по цеху Владимиром Меньшовым. У пары родилась дочь Юлия. Звездной наследнице уже 54 года — она пошла по стопам родителей, тоже стала актрисой. И весьма успешной.

Алан Рикман

Алан Рикман. Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

21 февраля Алану Рикману могло исполниться 78 лет. Британский актер умер в 2016 году после продолжительной борьбы с онкологией. Широкому зрителю он известен как профессор Снейп из фильмов о Гарри Поттере. Но это не единственная его яркая роль.

Внимание стоит уделить и других фильмам с его участием. Это «Алиса в Зазеркалье», «Версальский роман», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Автостопом по галактике».

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев. Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Бессменный лидер и солист группы «Любэ» Николай Расторгуев празднует сегодня 67-летие. Он реализовался не только как успешный музыкант, но и актер, продюсер, общественный деятель.

Стоит отметить, что в жизни Расторгуева произошло еще одно значительное событие. Его музыкальному коллективу исполнилось 35 лет! Группа «Любэ» планирует отпраздновать юбилей вместе с поклонниками. Совсем скоро они дадут несколько больших концертов.

Чак Паланик

Чак Паланик. Фото: www.globallookpress.com / Matteo Nardone

Чак Паланик — современный американский писатель и фриланс-журналист. Сегодня ему исполнилось 62 года. Эту персону знают во всем мире. Его творения читал (или хотя бы слышал) каждый второй человек.

Среди самых известных его книг — «Бойцовский клуб», «Удушье», «Снафф», «Рэнт: биография Бастера Кейси».

Софи Тернер

Софи Тернер. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

А эта актриса британского происхождения празднует сегодня 28-летие. Наибольшую популярность и признание ей принесла дебютная роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк в сериале «Игра престолов». После этого карьера пошла в гору.

Однако личная жизнь у молодой актрисы не складывается. Несколько лет она состояла в браке с музыкантом Джо Джонасом. В прошлом году между знаменитостями пробежала черная кошка и они решили расстаться, чем огорошили поклонников.

«Мы приняли обоюдное решение мирным путем разорвать наш брак», — писала в личном блоге Тернер.

Уильям Болдуин

Уильям Болдуин. Фото: www.globallookpress.com / Massimiliano Carnabuci

Уильям — один из четырех актеров братьев Болдуинов — празднует сегодня 61-летие. За свою карьеру сыграл в более 100 фильмах. Среди самых известных — «Обратная тяга», «Коматозники», «Голубая кровь», «Рожденный четвертого июля».

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