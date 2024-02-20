«Позиция ясна»: Путин прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в космосе

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

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Российский лидер прокомментировал слухи, которые активно развивает Запад.

Россия выступает против размещения ядерного оружия в космосе. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что Россия призывает страны не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и усилит работу в этом направлении.

Президент также отметил, что Москва всегда была открыта к диалогу, однако он должен быть взаимным, а его результаты учитывать интересы всех сторон.

«Мы ничего не отвергаем, мы ни от чего не отказываемся, надо разобраться в том, чего они хотят. Они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ. Этого не будет. Тем не менее по вашей линии, и по линии министерства иностранных дел, конечно, контакты возможны», — сказал российский лидер.

Власти США проинформировали американский Конгресс и союзников в ЕС о новых разведданных по поводу военных возможностей России. Они, как утверждается, якобы связаны с попытками России создать ядерное оружие, которое затем будет размещено в космосе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это заявление уловкой Белого дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США начали разрабатывать ответ на якобы исходящую от РФ «угрозу» в космосе.