Путин: пункт Крынки на левом берегу Днепра взят под контроль
Дарья Евстрахина 553 0
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Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Проходит рабочая встреча президента с Шойгу.
Российские бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Крынки. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время рабочего совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.
Там ликвидированы три с половиной тысячи украинских боевиков. Об этом лидеру РФ сообщил генерал-полковник Теплинский.