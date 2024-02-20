Весна стучится в двери: самый точный цветочный гороскоп

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Все мы похожи на какие-либо цветы. Кто-то может иногда быть ядовитым и колючим, а кто-то милый и яркий.

Самым точным гороскопом считается цветочный. Он немного не совпадает с классическими знаками зодиака по датам, но именно в этом его прелесть и состоит.

Все мы похожи на какие-либо цветы. Кто-то может иногда быть ядовитым и колючим, а кто-то милый и яркий. Так кто же вы по цветочному знаку зодиака?

Горечавка 1−10 января

Интроверт и альтруист. То есть Горечавка необыкновенно добра, но любить людей предпочитает все-таки на расстоянии, так, чтобы они не лезли в душу: наследят там грязными ботинками и спасибо не скажут. Поэтому Горечавка предпочитает жить так, чтобы благодарности за добрые дела ей присылали по электронной почте, а еще лучше — пусть лайками раздают. А иначе она смущается очень.

Чертополох 11−20 января

Взрывная особа, склонная к вспышкам гнева, но гнева праведного: Чертополох отлично разбирается в людях и их поступках. При этом она очень отходчивая и всегда старается уравновесить зло добром. Ну темпераментная она просто, что тут поделаешь.

Бессмертник 21−31 января

Самое любимое занятие Бессмертника — помогать другим людям, причем совершенно безвозмездно, то есть даром. Что вовсе не означает, что бессмертник не умеет думать о себе. Напротив, именно Бессмертник — главная модница в любой компании. Что, увы, заставляет некоторых ей завидовать, но ее это не беспокоит: Бессмертник умеет игнорировать завистников по‑настоящему, а не просто делать вид, что ей все равно.

Омела 1−10 февраля

Омела никогда не останется без внимания противоположного пола, и это просто прекрасно. Потому что подобное внимание необходимо ей, как воздух. При этом конкуренции на личном фронте Омела не выносит и готова пойти на что угодно, лишь бы уничтожить конкурентку. Правда, мало кто может с ней конкурировать по части привлекательности, так что беспокоиться не о чем.

Красавка 11−20 февраля

Под этим милым названием прячется очень симпатичное, но смертельно опасное ядовитое растение — белладонна. Собственно, это все, что нужно знать о Красавке: она очень привлекательна, но сблизиться с ней не так-то просто, если ей этого почему-то не хочется. При этом Красавке не свойственна деликатность, она всегда прямо говорит то, что думает. И если она думает, что вы ей не нравитесь — оставьте ее в покое как можно быстрее. А то хуже будет.

Мимоза 21−28/29 февраля

Мимоза и правда невероятно нежна — любое неосторожное движение может причинить ей сильную душевную боль. Она не выносит одиночества и очень страдает, если ее некому взять на ручки. При этом действительно серьезным потрясениям Мимозу не сломить: она мгновенно схватывает суть событий и молниеносно принимает решения. Всегда верные, вот что поразительно.

Мак 1−10 марта

Осторожно, опасный момент: противостоять обаянию барышни-Мака совершенно невозможно, но вверять ей собственную судьбу не стоит — во всяком случае, сразу. Потому что Мак обычно вся такая загадочная и противоречивая — сама не знает, чего хочет, и не стремится узнать: так же неинтересно будет!

Лилия 11−20 марта

Загадочная натура, способная околдовать любого одной-двумя вскользь брошенными фразами. Истинные мысли и чувства Лилии остаются загадкой даже для самых близких людей, и все, что им остается — это додумывать и делать выводы, причем, как правило, ложные. Что необычайно забавляет Лилию, если вы понимаете, о чем мы.

Наперстянка 21−31 марта

Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Решительная и бескомпромиссная барышня, которая была бы прекрасным лидером, если бы не брала на себя слишком много ответственности за тех, кого ведет за собой. А вот без этого балласта Наперстянка взлетает ввысь со сверхзвуковой скоростью, попутно легким движением руки сметая с пути любые жизненные неурядицы.

Магнолия 1−10 апреля

Необычайно эффектная барышня, которой как воздух необходимо внимание окружающих. Со стороны кажется весьма легкомысленной, череда коротких романов и бесконечные тусовки укрепляют окружающих в этом мнении. Пока Магнолия, как серый кардинал, незаметно навязывает этим самым окружающим собственную волю.

Гортензия 11−20 апреля

Со стороны кажется, что Гортензия — самый настоящий экстраверт. «Давайте же будем кутить!» — вот ее девиз по жизни. Но все эти люди, которые постоянно крутятся вокруг Гортензии, никоим образом не нарушают ее внутреннего одиночества. Которое ее вполне устраивает: Гортензии нравится думать о людях хорошее, а вот разочаровываться — совсем не нравится. Поэтому близко она подпускает только избранных. Ну или никого.

Георгин 21−30 апреля

Барышня-Георгин многим кажется противоречивой, а некоторым даже лицемерной, но на самом деле она просто многогранная натура. При этом кристально честная и очень скромная, кстати. Ну не виновата она, что маловато королевство и развернуться негде, не виновата.

Ландыш 1−10 мая

Фантазерка и мечтательница, предпочитающая проводить большую часть жизни во внутренней Монголии, населенной ручными кроликами и единорогами. За реальной жизнью предпочитает наблюдать издалека, но не участвовать. А зачем? Сами придут — сами все дадут. И, что интересно, приходят и дают.

Портулак 11−20 мая

Пессимистка с взрывным характером: постоянно ждет от жизни какого-то подвоха, поэтому предпочитает бить на поражение заранее — скорее, пока не началось! Таким образом, ничего обычно и не начинается, потому что у Портулака все ходы записаны, и в любой ситуации имеется не только план «Б», но и план «В», план «Г», ну и все остальные буквы.

Ромашка 21−31 мая

Святая простота: обаятельная, простодушная и необычайно милая барышня, слегка рассеянная, непунктуальная и очень наивная. Якобы. На самом деле она — тихий омут, населенный чертями с нимбами: святой простотой Ромашка только притворяется, но не для того, чтобы кому-то навредить, а из любви к искусству.

Колокольчик 1−10 июня

Очень консервативная барышня: ненавидит любые перемены и совершенно не стремится узнать и попробовать что-нибудь новенькое. Старается один раз и навсегда выбрать себе дом, дело и любимого. А потом с невероятным воодушевлением и завидным упорством начинает все это совершенствовать и доводить до недостижимого идеала. И у нее получается, что интересно.

Маргаритка 11−21 июня

Дружелюбная и безмятежная скромница, которая и мухи не обидит, и притом умеет увидеть в каждом что-то хорошее. Очень отзывчива и добра, ну и вообще милый котик. Настолько милый, что негодяи всех мастей стараются держаться от нее подальше: она им атмосферу отравляет своей благостностью.

Тюльпан 22 июня — 1 июля

Фантастически везучая барышня: никогда ни в чем себе не отказывает, но при этом умудряется ловко избегать любых ударов судьбы. От экстрима не устает никогда, а потому и семью создает поздно, зато всегда удачно. Дети Тюльпана живут безмятежно, пока сами не станут родителями: бабуля-Тюльпан способна взять внуков на выходные и укатить с ними в кругосветку. А что такого?!

Кувшинка 2 − 12 июля

У Кувшинки легкий характер: она уверена, что все будет хорошо, не переживает по поводу неудач и не тянет за собой по жизни груз разочарований. При этом она еще и бескорыстна, поэтому окружающие очень любят использовать Кувшинку в качестве жилетки, способной впитать бездонное море слез. Что, впрочем, ее нисколько не напрягает, потому что Кувшинка искренне любит людей. Да она святая просто, вот что.

Фиалка 13−23 июля

Гармоничная личность: тверда в убеждениях, но не агрессивна; дружелюбна, но не доверчива сверх меры; талантлива, но не склонна к творческим кризисам; требовательна, но не занудна; честна и принципиальна, но с броневика вещать не станет. В общем, пионер — всем ребятам пример.

Шиповник 24 июля — 2 августа

Упрямая, бескомпромиссная и агрессивная колючка — внешне. Внутри же — чуткий и ранимый цветочек. Все, что ей нужно — это покой и свобода, и чтобы никто не трогал ее печеньки. Тогда шиповник становится нежной, заботливой и даже гибкой.

Подсолнух 3−12 августа

Пуленепробиваемый цветочек, способный прорасти не только сквозь асфальт, но и сквозь титановую плиту. Найдет свое место под солнцем при любых условиях и не растеряет жизненных сил в любой ситуации. Главное — чтобы окружающие ее ценили. В смысле — восхваляли.

Роза 13−23 августа

Королева цветов. Уверена в собственной уникальности и в том, что окружающие должны относиться к ней с должным почтением. Достоинств у Розы и впрямь немало, но она стремится их преувеличить. Ну так, на всякий случай. Была бы совершенно невыносима, если бы не умела быть искренне благодарной. Она умеет. Причем так, что все вокруг стремятся оказать ей услугу: им это зачтется с невероятно щедрыми процентами.

Дельфиниум 24 августа — 2 сентября

Необычайно требовательна к окружающим и снисходительна к себе, любимой: искренне страдает, наблюдая несовершенство этого мира, при этом на собственные недостатки внимания не обращает, потому что и так сойдет, подумаешь. С другой стороны, действительно серьезный недостаток у Дельфиниума только один — лень. И в момент, когда ей что-либо делать не лень, она сворачивает горы одной левой, поскольку весьма умна и талантлива. За счет чего, кстати, и умудряется виртуозно имитировать бурную деятельность, когда ей опять лениво что-то делать.

Гвоздика 3−11 сентября

Правдоруб и борец за справедливость. Не стесняется говорить в глаза то, что думает, и не боится показаться резкой. Проблема в том, что думает Гвоздика всегда одно и то же, потому что мерит окружающих собственной меркой. Тот факт, что все люди разные, никак не укладывается в ее светлой, в общем-то, голове. К счастью, обычно Гвоздика находит человека, целиком и полностью разделяющего ее жизненные ценности, и перестает причинять добро и наносить пользу окружающим.

Астра 12−22 сентября

Яркая и харизматичная личность с потрясающим чувством юмора. Даже 5 минут общения с Астрой любого зарядят жизненной энергией на неделю вперед. Избытком жизненных сил Астра с удовольствием делится с окружающими, потому что тратить этот самый избыток ей, собственно, не на что: в ее жизни нет лишних вещей, лишних дел и лишних людей. От жизненного мусора она избавляется легко и без сожалений.

Вереск 23 сентября-3 октября

Ходячая энциклопедия. Очень умна и эрудированна, но при этом панически боится потерять контроль над собой и нарушить свой идеальный жизненный порядок. При этом Вереск склонна к рефлексии, поэтому свою разрушительную страсть к тотальному контролю обычно направляет в безопасное русло: в работу, например. Спасибо, что не на окружающих.

Камелия 4−13 октября

Храброе сердце, богатое воображение, страсть к приключениям и невероятный артистизм — этот гремучий коктейль мог бы довести Камелию до беды, если бы она не умела правильно рассчитывать свои силы. Но она, к счастью, умеет. Поэтому ей все завидуют: окружающим кажется, что жизненные блага сами падают ей в руки, в красивой обертке причем. Что, конечно, не так. Блага, может, и падают, но вот красоту Камелия наводит сама. Это вообще самое любимое ее занятие, кстати.

Сирень 14−23 октября

Влюбчивая и ветреная барышня, меняющая поклонников как перчатки. Некоторые думают, что Сирень инфантильна — она смотрит на жизнь глазами ребенка и ждет от нее только бесконечного праздника со сладкой ватой и карусельками. На самом деле Сирень просто умеет не придавать никакого значения жизненным неурядицам. Подумаешь! Завтра-то на ее улице все равно перевернется грузовик с пряниками!

Фрезия 24 октября-2 ноября

Фрезия — виртуозный манипулятор и кукловод. Чужая воля для нее — пластилин, из которого она лепит то, что ее душеньке угодно. А угодно ей обычно выигрывать и оказываться на коне в любой ситуации. Воевать с Фрезией бесполезно — откусит голову и фамилию не спросит. Любить Фрезию сложно: ее истинные чувства — тайна за семью печатями. Дружить с ней невыносимо, потому что Фрезия считает что есть два мнения: ее и неправильное. Лучше всего стать объектом ее любви: вот тогда будет вам небо в алмазах и прочие плюшки.

Орхидея 3−12 ноября

Барышня с мистическим мышлением: во всем видит знаки, уроки судьбы и магические предзнаменования. При этом, что интересно, практически никогда не ошибается. Возможно потому, что не признает никаких авторитетов и всегда поступает по‑своему, ориентируясь на здравый смысл и логику. Но подпустить мистического тумана не забывает никогда.

Пион 13−22 ноября

Прекрасная подруга, верная и честная, готовая отдать последнее и рискнуть собой ради дружбы. При этом друзей у нее несметное количество, и каждого она искренне любит. Это и есть секрет жизненного успеха Пиона: как только у нее возникают проблемы, армия ее лучших друзей немедленно вступает в бой, спасает Пиона из плена судьбы и с почестями возвращает домой.

Гладиолус 23 ноября-2 декабря

Трудолюбива, усидчива и упорна. Прекрасные качества, которые Гладиолус не умеет использовать без чуткого руководства старшего товарища. Не потому, что ей лень, а потому что страшно: как бы чего не вышло, а? И обычно что-нибудь все-таки выходит, потому что на собственных ошибках Гладиолус учиться не умеет и постоянно наступает на одни и те же грабли. Почему? Ну потому что Гладиолус.

Одуванчик 3−12 декабря

«Люблю повеселиться, особенно поесть!» — вот ее девиз. Серые будни убивают Одуванчика, поэтому она старается украсить их вкусненьким, ну и заодно нестандартными поступками и веселыми шуточками. Последствия которых бывают непредсказуемыми. Впрочем, Одуванчика это нисколько не огорчает: она искренне признается в том, что все это устроила себе сама, и так же весело и радостно разбирается с последствиями. Легкая натура!

Лотос 13−22 декабря

Благородная и искренняя барышня со строжайшими моральными принципами. Склонить ее к подлым поступкам совершенно невозможно. Причем того, что себе не позволит, Лотос и другим не простит. И лучше будет одна, чем вместе с кем попало. Безупречная барышня, само совершенство.

Эдельвейс 23−31 декабря

Свободолюбивая и великодушная оптимистка. Не выносит рутины и скуки, монотонное течение жизни ее убивает. При этом легкомыслие ей ни в коей мере не свойственно: она умна, рациональна и склонна к тщательному планированию. Ну то есть она планирует свою жизнь так, чтобы рутина занимала самую крохотную и незаметную часть. Талант!