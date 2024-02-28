«Фокус на хорошем»: Natan о том, что помогает не опустить руки из-за неудач

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Горячая любовь всего троих преданных поклонников может перекрыть неприятие сотни тех, кому не нравится твое творчество, заявил артист.

Фокусировка на хорошем помогает преодолеть любые неудачи, в том числе непринятие в профессии. Об этом в беседе с 5-tv.ru на показе нового реалити-шоу «Запуск» заявил рэпер Natan (Алишер Мирзохонов).

«Мне кажется, фокус на хорошем. Потому что может сотня (слушателей — Прим. ред.) не любить, а три человека могут проявить такую любовь, что покроют всю эту сотню. Поэтому фокусировка на хорошем всегда помогает», — заявил артист.

Natan признался, что всегда мечтал заниматься музыкой и быть артистом, и каждый шаг, каждый этап его творческого пути только укреплял его мечту.

«Поэтому с каждой победой, маленьким шагом я укреплялся в том, что, да, это получается, и я хочу этим заниматься», — подчеркнул Natan.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким секретом выхода из депрессии поделилась актриса и блогер Helen Yes на показе нового реалити-шоу «Запуск».