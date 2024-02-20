Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство трех российских солдат

Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации / genprocrf; 5-tv.ru

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Свои преступления боевик совершил в Мариуполе.

Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении 22-летнего наемника из Грузии, который воевал против России в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Генпрокуратура России, Мамука Гацарелия получил пожизненный срок.

Наемник прибыл на Украину в марте 2022 года, где после заключения контракта с ВСУ был отправлен в Мариуполь. В суде установлено, что Гацарелия расстрелял группу российских военных.

«Находясь в квартире многоэтажного дома, он открыл огонь по четырем российским военнослужащим, трое из которых погибли, одному удалось выжить», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Срок наемник будет отбывать в колонии особого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минобороны РФ рассказали о грузинских и канадских наемниках в Авдеевке.