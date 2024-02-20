ВСУ ударили из РСЗО по центру Донецка: что известно

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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В результате атаки националистов несколько мирных жителей получили ранения, еще один человек погиб.

ВСУ второй раз за день атаковали Донецк из HIMARS. Один человек погиб, несколько ранены — и это все мирные жители. Одна ракета попала в пешеходную зону перед центральной библиотекой. На улице образовалась воронка глубиной в человеческий рост. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Евгения Быковского.

Ранее, 5-tv.ru, ночью 20 февраля ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.