В ЕК думают, как защитить штаб-квартиру от дронов: «Это угроза безопасности»

Фото: www.globallookpress.com / Marek Majewski

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Депутаты Еврокомиссии в Брюсселе опасаются возможных диверсий с помощью беспилотников.

Еврокомиссия планирует установить на свои штаб-квартиры систему безопасности, защищающую от атаки дронов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в ЕК.

Речь идет о главных офисах Еврокомиссии в здании «Берлемон» в Брюсселе, где работает около 32 тысяч человек, в том числе, ее глава Урсула фон дер Ляйен.

«Дроны, летающие без разрешения вблизи важных публичных зданий, могут представлять угрозу безопасности», — цитирует СМИ слова одного из евродепутатов.

Политик также добавил, что ЕК уже обсуждают методы защиты от беспилотников непосредственно с властями Бельгии, одновременно ведутся поиски компаний, способных предоставить данные услуги.

Что именно будет представлять из себя система безопасности и как именно она будет работать, в материале не говорится.

К слову, городские власти уже запретили полеты дронов рядом со зданием «Берлемон» без предварительного согласования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Фон дер Ляйен сказала о планах на посту главы ЕК.