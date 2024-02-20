Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Что больше всего заботит сегодня киевский режим?

С начала российской спецоперации Украина потеряла 30% экономики. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в беседе с японским телеканалом NHK.

«Мы потеряли 30% нашей экономики <…> и 3,5 миллиона рабочих мест», — сказал он.

Вместе с тем Шмыгаль пожаловался на недостаточный объем боеприпасов, поставляемых Западом на Украину. Он посетовал, что производство снарядов во всем мире не так велик, чтобы предоставить Киеву необходимое количество.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария не может отправить технику на Украину без помощи НАТО. София обещала Киеву 100 бронетранспортеров еще осенью прошлого года. Однако поставки задерживаются.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.