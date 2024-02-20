Соцсеть X заблокировала страницу жены Навального*

Фото: YVES HERMAN / ТАСС

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Решение приняли представители администрации интернет-площадки.

Страницу жены блогера Алексея Навального* Юлии в социальной сети X заблокировали. О том, что учетной записи больше нет, говорится в уведомлении при попытке открыть ее страницу.

«Действие учетной записи приостановлено», — говорится в сообщении.

Социальная сеть X при этом не уточнила, какие правила были нарушены, что могло стать основанием для блокировки страницы Навальной.

Позднее, после публикаций СМИ, аккаунт был восстановлен. Пользователи снова могут видеть публикации Навальной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Юлии Навальной про виновников в смерти мужа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова хамскими и голословными.

О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму