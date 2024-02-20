«Накал снизится»: дипломат РФ рассказал, когда Запад сменит тон по Украине

Гаврилов: накал Запада по Украине снизится, когда ВС РФ приблизятся к границе ЕС

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Этому может поспособствовать одна из ситуаций.

Лидеры западных стран изменят тон по ситуации на Украине, когда боевые действия с участием российской армии продвинутся до районов Незалежной, граничащих с Евросоюзом. Такое заявление сделал глава делегации РФ в ходе переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее. И тон будет совершенно другой», — сказал он в эфире федерального телеканала.

Когда уже войска России будут находиться на западной части Украины, тогда и начнутся серьезные договоры, в том числе о сдержках, противовесах, гарантиях, мерах доверия, подчеркнул Гаврилов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об угрозе третьей мировой войны. По его словам, мир сегодня охватил информационный поток на данную тему.