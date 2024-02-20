Республиканец Грэм* включен в реестр террористов и экстремистов в России
Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon - CNP
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Его средства в стране будут заморожены.
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* внесен реестр террористов и экстремистов в России. Соответствующий список опубликован на сайте Росфинмониторинга.
В России банки замораживают средства тех, кто присутствует в этом перечне, а также приостанавливают обслуживание.
Линдси Грэм прежде несколько раз проголосовал в Сенате против выделения Украине новой помощи на 60 миллиардов долларов. Впрочем, и эти деньги, даже если их выделят, могут не спасти Украину от поражения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Линдси Грэм предложил США передавать Украине вооружение в кредит, а в качестве компенсации взять контроль над полезными ископаемыми страны. Этот республиканец считается одним из самых рьяных сторонников Незалежной в Вашингтоне.
* — включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга