«История будущего: почему Украина заинтересовалась новейшим турецким истребителем

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

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Анкара до последнего времени демонстрировала почти уникальные способности «лавировать» между РФ и НАТО. Но, возможно, наметился крен в одну сторону.

Турция, которая официально придерживается нейтральной позиции касательно специальной военной операции России на Украине, на деле помогает Киеву на поле боя, причем уже далеко не косвенно. А вооружать киевский режим Анкара планировала еще до начала СВО. Подковерные интриги раскрыл посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает EADaily.

Дипломат в открытую поблагодарил Халука и Сельчука Байрактаров, которые поставляют беспилотники собственного производства на вооружение практически с самого начала СВО. Бондар назвал их героями Украины. Напомним, что на территории страны продолжается строительство завода турецкой военной техники, куда компания Baykar инвестирует порядка 100 миллионов долларов.

«Сотрудничество с Турцией является одним из стратегических событий, которое увеличивает оборонный потенциал как Украины, так и Турции, а также укрепляет наше региональное сотрудничество в Черном море», — заявил посол в интервью CNN Türk.

Более того, по словам Бондара, у Украины есть далеко идущие планы касательно авиации своих, вероятно, уже партнеров. Речь идет о самолетах пятого поколения KAAN, которые Киев хочет купить у Анкары и, разумеется, применять в конфликте.

«Я считаю, что у KAAN есть весь потенциал, чтобы конкурировать с F-35 и F-22, это история будущего. Так что, как мы уже говорили, если нам удастся превратить это в историю успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, так и на Западе, мы станем одними из самых могущественных в регионе. Мы его не только купим, но и будем использовать. Мы также знаем, где его использовать», — сказал Бондар.

Есть также основания полагать, что планы по сотрудничеству между странами формировались задолго до начала спецоперации. Хотя посол проговорился, что Турция прекрасно знала, кто может быть противником киевского режима. Конечно, Анкара до последнего времени демонстрировала почти уникальные способности «лавировать» между РФ и НАТО. Однако после начала СВО ей становится все труднее придерживаться такой политики.

По мнению некоторых аналитиков, Турция никогда не пойдет против своего главного давнего партнера — Великобритании, которая, как известно, выступает за продолжение конфликта на Украине и его развитие. И на фоне некоторой зависимости Анкары, в том числе, финансовой, Лондон может использовать ее как очередной рычаг давления на Россию и Китай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов из России.