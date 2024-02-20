Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Еще недавно все модницы вдохновлялись эстетикой Slavic gir, но сейчас ей на смену пришло новое течение.

Если вы хотите поэкспериментировать с образом, то стоит присмотреться к стилю «жены мафиози», который сейчас находится на пике популярности. Mob wife — так прозвали его fashion-инфлюенсеры. Чем интересен этот тренд и как внедрить его в свою жизнь изданию «Страсти» объяснила стилист Ольга Майорова.

Образ «жены мафиози» вдохновлен эстетикой жизни сицилийских бандитов — он немного вульгарен, в нем девушка не боится подчеркивать свои достоинства, она ярко красится, а также любит кожаные вещи, массивные украшения из драгоценных металлов и натуральный мех.

«Женщина в современном движении Mob wife носит черный цвет, кожу, короткие юбки и платья, высокие сапоги на каблуках, длинную пышную шубу, много золота и массивные солнечные очки. Она делает акцентный макияж глаз, добавляет нюдовую помаду и рисует контур карандашом для губ, либо красит их ярко-красной помадой», — рассказала стилист.

Если вы хотите примерить на себя образ жены мафиози вам следует начать с макияжа. Для него подойдет плотный тональный крем, черная тушь для ресниц, карандаш для глаз и помада. Можно сделать классический смоки и нарисовать стрелки.

Волосам тоже нужно уделить внимание. Они должны быть уложены в пышную прическу с прикорневым объемом.

Эксперт считает, что тренд просуществует недолго. Поэтому не стоит сильно тратиться на вещи, которые вы потом не захотите носить. Если вы все же решитесь на перемены, то присмотреться нужно к вещам черных цветов. Акцентом может стать длинная шуба — из экомеха тоже подойдет, а также высокие сапоги, сумка и массивные аксессуары.

В образе Mob wife уже были замечены такие известные личности как: Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер и Майли Сайрус.

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