Украинский самолет МиГ-29 сбит в Херсонской области Сегодня, 14:19 Анастасия Бурмистрова 8

Фото: © РИА Новости

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И это не все успехи российской армии в зоне спецоперации за сутки.