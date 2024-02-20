Украинский самолет МиГ-29 сбит в Херсонской области
Фото: © РИА Новости
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И это не все успехи российской армии в зоне спецоперации за сутки.
Военные России в рамках спецоперации сбили на Украине самолет МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные за последние сутки.
«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке.
В Минобороны также сообщили о перехваченных крылатых ракетах Storm Shadow, военным удалось сбить семь снарядов. Кроме того, были перехвачены зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).