Кровавый день: как Украина создала миф о «небесной сотне»

Десять лет назад произошел массовый расстрел людей на Майдане в Киеве

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Ровно десять лет назад, 20 февраля 2014 года, «снайперы Майдана» открыли огонь по демонстрантам в Киеве.

Сегодня вспоминают один из самых кровавых дней украинского Майдана. Десять лет назад неизвестные снайперы открыли огонь по митингующим. Погибли, по одной версии, 98 человек, по другой — 107.

Они и стали той самой «небесной сотней» — жертвой, которую принесли в угоду, так называемым, европейским ценностям и демократии. Эти события фактически стали началом государственного переворота в стране. Хронологию восстановил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно было сломать «хребет» Майдану в 2014 году.