Экс-советника посольства РФ во Франции приговорили к 18 годам колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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В чем признан виновынм Игорь Кондрацкий?

Бывший советник российского посольства во Франции приговорен к 18 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

«Московский городской суд провозгласил приговор в отношении Кондрацкого Игоря Всеволодовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“)», — говорится в сообщении.

Таким образом, Кондрацкий приговорен к 18 годам. Наказание он быть отбывать в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, суд лишил его звания полковника запаса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении молодого человека, который планировал теракты на заводах в Чувашии, завели уголовное дело о госизмене.