В Кремле отреагировали на сообщения о якобы убийстве пилота, угнавшего Ми-8

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Личность украинца уже подтвердили в Незалежной, но вот власти Испании пока не дают официальных заявлений.

Российские власти не имеют данных о возможном убийстве в Испании Максима Кузьминова, который летом 2023 года угнал из России на Украину военный вертолет Ми-8. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Мне не известно, были ли сообщения по дипломатическим каналам, никакой информацией не располагаем», — сказал он.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса. По информации местных СМИ, выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование взялись правоохранительные органы, которые спустя несколько часов нашли похожий сгоревший автомобиль недалеко от места преступления.

Личность убитого уже подтвердили в ГУР Украины, однако власти Испании пока воздерживаются от уточняющих сообщений. Российская сторона пока никак не комментировала эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевский режим предлагал перебежчику Кузьминову остаться на Украине.