Неизвестный объект упал в Волгоградской области

Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

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Есть ли пострадавшие и разрушения в результате инцидента?

Неизвестный объект упал в поле возле села Вязовка Еланского района Волгоградской области. О последствиях этого инцидента рассказал глава района Дмитрий Литвинов в беседе с РИА Новости.

«Упал (объект — Прим. ред.) в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений», — сказал он.

При этом Литвинов не рассказал, что это за объект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге ДНР перехватили беспилотник боевиков ВСУ и предотвратили теракт. Российские спецслужбы совместно с Росгвардией спасли множество жизней, ведь дрон-камикадзе должен был ударить по гражданскому объекту в Мариуполе.