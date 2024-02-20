Стрельба в Петербурге: киллер открыл огонь по иномарке с водителем адвоката и его детьми
Киллер выстрелил в водителя адвоката возле гимназии в Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
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На месте работают представители экстренных служб и правоохранители.
В Санкт-Петербурге возле гимназии № 622 неизвестный открыл огонь по людям. Как стало известно 5-tv.ru, киллер выстрелил в водителя адвоката, который привез детей в учебное заведение.
На месте работают представители экстренных служб и правоохранители. Подробностей инцидента пока нет. Пострадавшему оказана помощь на месте, о его состоянии на данный момент ничего не известно.
Сообщается, что из детей никто не пострадал, занятия в гимназии идут в обычном режиме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что огонь охватил строительный склад в Новой Москве.