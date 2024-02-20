Известная порноактриса покончила с собой в США

Порноактриса Кэгни Линн Картер покончила с собой в США

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

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В марте молодой женщине должно было исполниться 37 лет.

В США умерла актриса фильмов для взрослых Кэгни Линн Картер. В марте молодой женщине должно было исполниться 37 лет. О ее смерти сообщили члены семьи в своих социальных сетях, по их информации, Кэгни покончила жизнь самоубийством.

В данный момент расследуются все обстоятельства трагедии. Близкие Картер пытаются собрать деньги на ее похороны, отмечая, что если сумма превысит нужную, то средства пойдут на помощь животным или другие благотворительные цели.

Члены семьи в шоке, они говорят, что Кэгни выглядела вполне счастливой, она занималась танцами, снималась в фильмах и завоевывала награды.

«Какой бы одинокой она себя ни чувствовала, она продолжала прилагать усилия, чтобы выглядеть счастливой в глазах друзей и близких», — рассказала одна из приятельниц актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер чемпион мира по футболу Андреас Бреме. Спортсмен скончался на 64-м году жизни.