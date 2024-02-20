Полицейские задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Внимание полиции привлекли больше шести членов правления организации.

Правоохранители задержали руководителей Всероссийского общества глухих. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.

Согласно имеющимся сведениям, задержаны больше шести представителей правления, среди которых — президент ВОГ Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, а также бывший вице-президент Вадим Иванченко. Причины, по котором произошли задержания, не сообщаются.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», — известили в ВОГ, отметив, что общество продолжает работать в штатном режиме.

ВОГ — самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. Была создана в 1926 году. С 2007 года имеет консультационный статус при Экономическом и социальном совете ООН.

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