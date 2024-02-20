Нарышкин высказался о пилоте, угнавшем российский самолет на Украину

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Украинские СМИ распространили информацию о его гибели. Однако официальных данных по этому поводу нет.

Пилот Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины, стал «моральный трупом» до своей возможной гибели в Испании. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Глава СВР отметил, что по российской традиции о покойном плохо говорить не принято. Однако охарактеризовать бывшего военного возможно.

«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — сказал Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса. По информации местных СМИ, выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование взялись правоохранительные органы, которые спустя несколько часов нашли похожий сгоревший автомобиль недалеко от места преступления.

Личность убитого уже подтвердили в ГУР Украины, однако власти Испании пока воздерживаются от уточняющих сообщений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что угнавшему из России Ми-8 пилоту предлагали остаться на Украине.