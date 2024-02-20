Угнавшему из России Ми-8 пилоту предлагали остаться на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch

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Сообщения об убийстве пилота, угнавшего российский вертолет, появились в украинских источниках. Однако официальной информации пока нет.

Пилот-перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет Ми-8 в августе 2023-го, мог остаться на Украине, но решил уехать в Испанию. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам политика, Кузьминову предлагали остаться на территории Украины, но он предпочел Европу.

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — заявил Данилов в беседе с «Украинской правдой».

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса. По информации местных СМИ, выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование взялись правоохранительные органы, которые спустя несколько часов нашли похожий сгоревший автомобиль недалеко от места преступления.

Личность убитого уже подтвердили в ГУР Украины, однако власти Испании пока воздерживаются от уточняющих сообщений.

Российская сторона пока никак не комментировала эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие личные проблемы могли стать мотивом для убийства украинца.