«Ты не один на свете»: Виторган о том, как сохранить тепло в отношениях

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист считает, что нельзя настаивать только на своем мнении, нужно уметь слушать и других.

Сохранить тепло в отношениях позволит уважение к мнению других людей. В этом уверен народный артист РФ Эммануил Виторган.

«Не хочется никого поучать, но надо как-то постараться понимать: не один на свете ты. Есть другие люди, и у каждого свой характер, своя точка зрения на все и вся. Поэтому настаивать только на своем, мне кажется, не стоит. Нужно прислушаться к тому, что говорят другие: может, тебе надо что-то изменить в своей жизни и делать так, как они говорят», — поделился актер с корреспондентом 5-tv.ru на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.

Также в беседе Виторган признался в безудержной любви к своим младшим дочерям Этель и Кларе, которые появились у актера и его жены Ирины Млодик несколько лет назад благодаря услугам суррогатной матери. По словам артиста, он не может не баловать малышек, и каждый раз видя их, хочет обнять, прижать и поцеловать, хотя понимает, что его проявление любви и нежности к дочерям бывает избыточным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое качество молодых актеров Эммануил Виторган назвал главным.