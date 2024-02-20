Суд в Москве заочно арестовал Гозмана* за фейки об армии

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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На какой срок политик будет заключен, когда его задержат в России?

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал общественного деятеля Леонида Гозмана*. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Гозману избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно сроком на два месяца, с момента установления местонахождения и фактического задержания последнего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гозман обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

В июле 2022 года в Москве задержали политика Леонида Гозмана. Тогда его допросили в Следственном комитете как подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о получении второго гражданства. После этого Гозмана отпустили. Однако спустя буквально через десять дней политика снова задержали. Полиция разыскивала его по уголовной статье

Ранее 5-tv.ru сообщал, что редактора издания DOXA** Марию Меньшикову заочно арестовали. Она разместила в соцсетях журнала информацию, которая была направлена на признание идеологии терроризма правильной.

* — признан иностранным агентом в России

** — признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией