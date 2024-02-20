«Имеем право»: Китай ответил на планы США ввести санкции из-за связи с Россией
МИД: Китай против санкций США из-за сотрудничества с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Эти ограничения не основаны на международном праве, подчеркнули в КНР.
Китай выступает против односторонних санкций Соединенных Штатов против китайских компаний, ограничения будут иметь ответную реакцию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.
«Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий», — сказала дипломат.
По ее словам, в отношении кризиса на Украине власти Китая всегда придерживались объективной и справедливой позиции, Пекин привержен содействию миру и переговорам. КНР против санкций, которые США хотят ввести за якобы помощь России в конфликте. Эти ограничительные меры, подчеркнула Мао Нин, не основаны на международном праве и не санкционированы Совбезом ООН.
«Китай имеет право осуществлять нормальное сотрудничество со странами по всему миру», — добавила она.
Прежде член Палаты представителей Конгресса США Джерри Конноли заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, которые якобы помогают Москве с поставками товаров в зону СВО на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на президента РФ Владимира Путина, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России.