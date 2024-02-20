«Нежные отношения»: Шоуа о скандальных кадрах с любовницей

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сначала солист музыкальной группы «Непара» наотрез отказывался комментировать снимки папарацци.

Солист группы «Непара» Александр Шоуа прокомментировал скандальные кадры, которые публиковало издание StarHit.ru. На них певец сидит и обнимает худенькую блондинку в одном из азиатских ресторанчиков в Москве. Самое интересное, что девушка совершенно не похожа на супругу Шоуа — Наталью.

По словам источника издания, музыкант сам оплатил счет в кафе, а пара очень весело общалась и что-то эмоционально обсуждала. Сначала Шоуа наотрез отказывался комментировать появившиеся в Интернете фото, но когда дело запахло жареным, все же решился расставить все точники i.

«Отвечу всем и сразу: у меня все в порядке, у меня есть единственная женщина в жизни — и это моя жена Наташа. А на фото моя сотрудница, она ведет социальные сети группы „Непара“ и мои личные, и, наверно, не надо пояснять, что мы „оживленно обсуждали“ работу по будущему концерту 29 февраля. У нас в коллективе со всеми нежные отношения, но не надо путать границы», — выступил с заявлением артист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина объяснила, почему скрывает своего возлюбленного. После громкого развода телеведущая перестала посвящать в личную жизнь поклонников, но самые любопытные фанаты уверены — в сердце знаменитости уже давно живет новая любовь.