Продемонстрировала грудь: Селена Гомес опубликовала фото без бюстгальтера
Селена Гомес опубликовала фото без бюстгальтера
Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas
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Знаменитость поделилась снимком в своем личном блоге.
Всемирно известная певица и актриса Селена Гомес в своем аккаунте в социальной сети опубликовала фотографию без бюстгальтера. На снимке она предстала перед подписчиками в одной майке на голое тело с глубоким вырезом.
Артистка позировала перед камерой в белой майке на тонких бретелях, под которой не было нижнего белья. Поклонники смогли частично разглядеть ее грудь, которую она продемонстрировала через глубокий круглый вырез.
Свой образ Селена дополнила массивными украшениями — серьгами-кольцами золотого цвета и натуральным макияжем в персиково-розовых тонах: легкий освежающий румянец, светлые тени, блеск для губ и минимальное количество туши на ресницах. Такой мейкап сейчас на пике популярности среди модных инфлюенсеров.
Селена Гомес снялась без бюстгальтера.
Лицо она открыла, собрав волосы в косу, а выражение сделала необычное — подмигнула глазом и игриво прикусила язык. Публикацию Гомес никак не подписала.
Ранее 5-tv.ru писал, что Селена Гомес раскрыла имя нового возлюбленного.
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