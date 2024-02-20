Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera

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Благодаря блестящей работе российских бойцов украинские боевики отступили с позиций и обратились в бегство.

Российские бойцы вынудили свеженазначенного главкома ВСУ Александра Сырского экстренно отвести украинские войска из Авдеевки, которую ВС РФ штурмовали с 5 января. Новый главнокомандующий принял это решение, чтобы его репутация не омрачилась паническим бегством ВСУ из населенного пункта. Об этом сообщил военкор Василий Ткач в беседе с агентством URA.RU.

«Если бы они не отступали, город оказался бы полностью в огневом мешке, и все, кто там был, погибли. Приказ Сырского отвести войска был дан уже после того, как началось бегство военных. Еще пара дней, и оно могло стать стихийным», — разъяснил военный журналист.

Он также отметил, что без отступления украинских боевиков было бы гораздо больше пленных и жертв. Можно вспомнить битву за Мариуполь, после которой в плен российскими солдатами были взяты больше пяти тысяч ВСУшников, плюс потери в живой силе около двух тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Минобороны РФ рассказали о грузинских и канадских наемниках в Авдеевке.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.