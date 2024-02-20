СМИ: российские авиакомпании выкупили 165 самолетов у зарубежных лизингодателей
РБК: российские авиакомпании купили за 2023 год 165 импортных самолетов
Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По информации одного из изданий, на эти цели было выделено 300 миллиардов рублей. Однако официальных данных по этому поводу еще не было.
Россия в течение 2023 года и начала 2024-го закупила 165 импортных самолетов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные из открытых источников.
По информации СМИ, российские авиакомпании приобрели более 160 самолетов у своих зарубежных лизингодателей, на что было выделено 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
По подсчетам, купленные самолеты составляют примерно 40% от всех импортированных (около 400), которые принадлежали зарубежным лизингодателям и остались в России после введения Западом санкций в 2022 году.
При этом представители министерства транспорта пока не прокомментировали информацию о приобретении самолетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут запретить встречать и провожать пассажиров в аэропортах.