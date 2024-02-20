Путин исключил Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса»
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
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Решение также коснулось гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Кто занял их кресла?
Российский президент Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Данный указ обнародован на интернет-портале правовой информации.
«Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ (гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея — Прим. ред.) Григорьева… и Суровикина», — говорится документе.
Их места заняли командующий Космическими войсками и заместитель командующего ВКС РФ Александр Головко, а также председатель научно-технического совета ВПК России Андрей Тюлин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил российского космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. Президент также присвоил звание космонавту-испытателю Денису Матвееву.