Путин исключил Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса» Сегодня, 9:53 Евгения Романова 1 032 1 032

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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Решение также коснулось гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Кто занял их кресла?