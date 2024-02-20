Евросоюз продлил действие антироссийских санкций
Совет ЕС продлил действие санкций против РФ до 24 февраля 2025 года
Фото: PATRICK SEEGER / ТАСС
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Решение уже вступило в силу.
Совет Европейского союза принял решение продлить действие ограничительных мер, введенных в отношении России. Соответствующий документ обнародован на сайте официального журнала Евросоюза.
«Решение (о продлении действия антироссийских санкций — Прим. ред.) действует до 24 февраля 2025 года», — говорится в документе.
Решение было принято в Брюсселе еще 19 февраля, но вступило в силу сегодня, 20-го числа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия не будет блокировать новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. При этом Будапешт не собирается спонсировать поставки оружия на Украину.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
На фоне проведения СВО появилось экономическое давление на Россию. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.