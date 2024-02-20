Всего пять шагов: как прийти к спокойствию и счастью

Фото: www.globallookpress.com / Paul Mayall

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Поймать дзен не так-то просто, нужно сильно постараться, чтобы по-новому взглянуть на мир.

У каждого в жизни бывают моменты, когда все валится из рук. Хочется закрыться от всех проблем и ждать, когда все пройдет. Но поможет ли это?

Как справиться с трудностями в жизни и наладить отношения с самим собой? Об этом рассказал Сергей Че, эксперт в области цифровой психологии, личностного роста и бизнеса.

Специалист советует придерживаться пяти шагов, которые помогут перенести невзгоды, сообщает utro.ru.

Займитесь спортом

Ваше моральное состояние очень сильно связанно с физическим. Занятия спортом заставят вас отвлечься от негативных мыслей и настроить свое тело на работу. Физическая активность просто необходима.

Для начала просто выйдете на прогулку в парк. Старайтесь проходить десять тысяч шагов ежедневно. Не надевайте наушники, вы должны слышать, что происходит вокруг. Такая прогулка освободит вас от стресса и даст ресурс для позитивного мышления.

Примите и поблагодарите

Постарайтесь принять все, что есть в вашей жизни. Примите это с благодарностью. Вы почувствуете, как груз падает с плеч. Убрав этот лишний груз, вам станет легче двигаться вперед.

Поймите, что ничего не происходит просто так.

Все, что происходит в вашей жизни — это возможность достигнуть поставленной цели. Если вы загадали стать богатым, то примите испытания, которые вас к этому приведут. Хотите стать сильнее и успешнее?

Пройдите через трудности, чтобы набраться опыта. Даже люди не проходят в вашу жизнь просто так. Все, кого вы встречаете на пути делают вас успешнее и счастливее. Вы поймете это со временем.

Найдите любимое дело

Кто-то любит готовить, кто-то рисовать или заниматься плотничеством. Займите чем-то руки, мозг начнет концентрироваться на положительных эмоциях.

Ваше мышление начнет меняться в лучшую сторону главное, чтобы дело было вам по душе. Любая работа, которая приносит вам удовольствие способствует выделению гормонов счастья.

Помогайте людям

Человек — существо социальное. Нам важна коммуникация с другими людьми, чувствовать поддержку и хорошее отношение к себе. Старайтесь помогать людям хотя бы в мелочах.

Вы заметите, что ваша жизнь становится ярче. Добрые поступки заставят вас почувствовать душевный подъем, счастье и умиротворение.

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