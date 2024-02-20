Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Сколько миллиардов долларов теперь предлагается выделить Незалежной и другим странам?

Члены палаты представителей Соединенных Штатов республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден разработали альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю, они призвали Конгресс поддержать документ. Об этом пишет Hill.

Альтернативная версия проекта предусматривает выделение Украине 47 миллиардов долларов, Израилю — десять миллиардов долларов, Индо-Тихоокеанскому региону — пять миллиардов. В пакет еще включены два миллиарда долларов для обеспечения операций Пентагона на Ближнем Востоке.

«Двухпартийная группа законодателей призывает своих коллег поддержать измененную версию законопроекта об иностранной помощи и безопасности границы, представленного на прошлой неделе», — говорится в публикации.

По мнению Фитцпатрика и Голден, в настоящее время Незалежная находится в бедственном положении. Такая ситуация стала следствием задержек Конгресса с выделением денег.

Документ вместе с тем предлагает на один год восстановить политику «Оставаться в Мексике» для борьбы с нелегальной миграцией. При этом в издании считают, что у этого законопроекта мало шансов.

Прежде стало известно, что западные государства работают над планом по погашению долгов за счет замороженных российских активов, чтобы усилить поддержку ВСУ. В феврале на саммите в Брюсселе главы ЕС согласовали выделение 50 миллиардов евро на помощь киевскому режиму.

Россия в связи с активным накачиванием Украины оружием направила НАТО ноту. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что страны альянса лишь отдаляют завершение конфликта своим вмешательством, и напоминали — любой груз с вооружениями для ВСУ в зоне спецоперации становится законной целью российских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сенате США предложили отказаться от безвозмездной помощи Украине.