Тысячи собственников аварийного жилья получат квартиры вне очереди

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Эксперты предложили обязать владельцев поврежденных домов вкладываться в сохранность жилфонда.

Собственники аварийных квартир смогут получить новое жилье от государства вне очереди. В силу вступает закон, по которому владельцев таких помещений уравняют в правах на приоритетное получение квадратных метров. Это значит, что собственники жилья, которое признали непригодным, смогут получить другую квартиру по договору социального найма.

Как рассказали «Известиям» в общественном совете при Минстрое, ежегодно в стране необходимо расселять порядка трех миллионов квадратных метров. И если раньше муниципалитет с трудом решал квартирный вопрос очередников, то теперь появятся еще и внеочередники. При этом речи о выделении дополнительных средств не идет.

Эксперты предлагают разные варианты решения проблемы. Один из них — обязать собственников поврежденных домов самим вкладываться в сохранность жилфонда.

Ранее 5-tv.ru писал, как забрать домового при переезде в новую квартиру.