Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего латиноамериканского турне

Фото, видео: © РИА Новости / МИД РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В Каракасе у российского дипломата запланирована встреча с президентом республики.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках своего латиноамериканского турне сегодня прибыл в Венесуэлу. В Каракасе он встретится с лидером республики Николасом Мадуро.

Как сообщили в нашем МИД, планируется обсудить развитие стратегического партнерства, а также вопросы координации двух стран в ООН и на других международных площадках. Сам Мадуро ранее заявил, что Лавров передаст ему «важное послание» от президента России Владимира Путина.

В Венесуэлу глава МИД прилетел из Гаваны. Там он провел переговоры с президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем. Ключевой темой встречи стало экономическое сотрудничество.

«Самая важная двусторонняя тема — это укрепление договорно-правовой базы и практических проектов в сфере торгово-экономических и инвестиционных связей. Это касается и поставок на Кубу российской нефти, нефтепродуктов, продовольствия, удобрений, что является сейчас весьма и весьма актуальным для кубинской экономики», — прокомментировал глава МИД РФ.

Из Венесуэлы Сергей Лавров отправится в Бразилию, где примет участие в заседании министров иностранных дел Большой Двадцатки.

Ранее 5-tv.ru писал, что объединяет Россию и Кубу.